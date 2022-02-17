Дороги к пяти медучреждениям отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2022 году по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) отремонтируют дороги к пяти медицинским учреждениям в 2022 году. Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют ряд автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Комфортные и безопасные дороги появятся в пяти населенных пунктах - селах Жемтала, Этоко, Светловодское, Псыншоко и Псыхурей. В рамках ремонта на объектах, общей протяженностью 29,5 км будут выполнены работы по обновлению дорожного покрытия, обустройству пешеходных переходов, установке светофорных объектов, перильных ограждений, дорожных знаков и нанесению разметки", - говорится в сообщении.

В селении Жемтала приведут в нормативное состояние центральную улицу, на которой располагается амбулатория: обновят дорожное полотно и обустроят необходимые технические средства организации безопасности дорожного движения. "Кроме этого в текущем году, в селениях Светловодское, Псыншоко и Псыхурей приведут в нормативное состояние дороги, ведущие к организациям здравоохранения. Ремонтируемые участки в указанных населенных пунктах являются центральным, на которых располагаются другие социально важные объекты", - отметили в пресс-службе.

Там обновят асфальтобетонное покрытие по новым стандартам с последующим обустройством светофорами типа Т7, искусственными неровностями и устройством барьерного ограждения. В селении Этоко по обновленной дороге, протяженностью порядка двух км, можно будет беспрепятственно добраться до фельдшерско-акушерского пункта.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.