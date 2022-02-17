В Северной Осетии впервые выберут лучшего учителя географии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Региональный конкурс учителей географии впервые состоится в Северной Осетии. Инициатором выступило отделение Русского географического общества (РГО) в республике, сообщил ТАСС в четверг председатель Северо-Осетинского отделения РГО, ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

"Наставническая, просветительская миссия школьных педагогов-географов заслуживает самого искреннего уважения. Именно они открывают перед учениками двери в огромный, увлекательный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей", - сказал Огоев.

Призовой фонд конкурса составит 100 тыс. рублей.

В заочном этапе конкурса учителя географии представят свою методическую идею. В очном этапе - презентация урока географии и внеурочные мероприятия.

По мнению организаторов, конкурс позволит учителям обменяться накопленным опытом, приобщиться к последним достижениям науки и современных образовательных технологий.

Северо-Осетинское отделение РГО также планирует в 2022 году организовать Республиканский конкурс исследовательских и творческих работ школьников по географии и экологии "Горизонты науки".