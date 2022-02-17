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Пандемия COVID-19

В Курганской области до 28 февраля продлили ограничения для посещения детьми ТРЦ

Занятия с детьми в государственных и муниципальных организациях дополнительного образования до конца февраля будут проводиться в онлайн-формате

ТАСС, 17 февраля. Власти Курганской области продлили до 28 февраля ограничения на посещение торговых центров и кинотеатров для несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также онлайн-формат работы для учреждений допобразования. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Курганской области.

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Ранее ограничения на посещение ТРЦ и кинотеатров детьми действовали в области до 18 февраля.

"По 28 февраля включительно продлеваются: ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что занятия с детьми в государственных и муниципальных организациях дополнительного образования до конца февраля будут проводиться в онлайн-формате с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Ранее власти также продлили дистанционный режим для школьников.

Ранее губернатор области Вадим Шумков сообщил, что число койко-мест для пациентов с коронавирусом увеличили более чем в два раза - с 440 до 1 010. Он отметил, что всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 73 тыс. случаев заражения коронавирусом, значительный рост заболеваемости наблюдается в последние две недели. На лечении находятся 14 377 пациентов, из них 841 человек госпитализирован. При этом у 83% болезнь протекает в легкой форме, у 8% - средней тяжести, у 0,2% - в тяжелой форме, у 9% пациентов - бессимптомно.

Ранее в регионе ввели ограничения на проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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