Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Чечню

ГУДЕРМЕС, 17 февраля. /ТАСС/. "Поезд Победы", единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, в четверг впервые прибыл в Чечню. В регионе он пробудет до 19 февраля, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодняшний день поезд проехал уже через всю страну. Гудермес - это 84-й город посещения поезда. Поезд технически очень сложно сделан: оригинальный свет, театральный звук в вибродинамике. В поезде более 4 тыс. предметов оригинального реквизита. Во время работы над экспозицией очень много времени уделялось работе с архивами, поднимались фото и видеодокументы и в качестве консультанта выступали ныне живущие ветераны", - рассказал администратор проекта "Поезд Победы" Сергей Лукша.

Музей работает с октября 2020 года. За время своего пребывания он уже побывал в городах на территории России и Белоруссии, посетили его более 230 тыс. человек. В экспозиции представлены 150 полноразмерных фигур, а также подлинные предметы времен Великой Отечественной войны. Кроме того, используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных более привлекательных объектов.