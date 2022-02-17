В Мордовии из-за эпидситуации продлили ограничения для несовершеннолетних

ТАСС, 17 февраля. Оперштаб Мордовии на заседании в четверг принял решение продлить ограничения для несовершеннолетних до 1 марта в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы республики.

"Эксперты прогнозируют, что следующая неделя будет очень сложной по росту заболеваемости. В этой связи оперштаб принял решение о продлении ограничительных мер для несовершеннолетних до 1 марта", - отмечается в сообщении.

По словам главы республики Артема Здунова, ситуация с заболеваемостью в Мордовии остается очень напряженной. За последнюю неделю выросла в два раза заболеваемость среди пенсионеров. "Ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заражения, увеличилась госпитализация, на лечении в ковидных госпиталях находятся 1 400 пациентов", - приводятся его слова в сообщении.

Вице-премьер Галина Лотванова на заседании штаба отметила, что рост заболеваемости идет во всех районах. Так, в Атяшевском и Большеберезниковском районах за прошедшую неделю ее уровень вырос в три раза. Самая напряженная обстановка сложилась в Краснослободском, Ковылкинском, Ельниковском районах и городском округе Саранск. В Краснослободский район, где зафиксирована одна из самых сложных ситуаций, по поручению оперштаба выедет комиссия Минздрава республики.

"Мы вынуждены разворачивать новые инфекционные койки и принимать дополнительные меры для организации работы поликлиник, которые столкнулись с беспрецедентным наплывом пациентов. В настоящее время 1 100 медицинских работников находятся на больничном", - процитировали Лотванову в пресс-службе

Ранее в Мордовии с 28 января по 15 февраля было временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей. Кроме того, был установлен запрет на проведение спортивных и физкультурных мероприятия с участием несовершеннолетних. Исключения возможны лишь для спортивных мероприятий, включенных в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий при условии отсутствия зрителей. В дистанционный режим переведены занятия по программам дополнительного образования.