Из Петербурга в апреле запустят прямые рейсы в столицу Норвегии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Королевства Норвегия Осло планируют запустить к концу апреля этого года. Регулярные полеты будут выполняться авиакомпанией Nordwind два раза в неделю, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"C 28 апреля 2022 года из аэропорта Пулково авиакомпания Nordwind Airlines откроет полеты в Осло. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю. Согласно расписанию, самолеты Nordwind Airlines будут вылетать из аэропорта Пулково по четвергам и воскресеньям", - рассказали в пресс-службе.

Отправление рейсов в Осло будет проходить в 17:20 по обоим дням. Обратные рейсы будут вылетать в Петербург также по четвергам и воскресеньям в 19:30 по местному времени. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800.

Как отметили в пресс-службе Пулково, с 15 февраля перед поездкой в Норвегию не нужно сдавать ПЦР-тест и регистрироваться на сайте. Тест потребуется только для поездки на Шпицберген. Кроме того, в Норвегии отменено обязательное ношение средств индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.