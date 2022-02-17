ВЦИОМ: более 60% россиян считают необъективным расследование дела фигуристки Валиевой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 60% россиян, опрошенных Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), считают несправедливой ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом во время круглого стола экспертного института социальных исследований "О, спорт - не мир. Как Олимпиада становится театром информационных войн" заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, который был сдан 25 декабря прошлого года, показал положительный результат. По решению Спортивного арбитражного суда 15-летняя спортсменка получила право принять участие в личных соревнованиях на Играх-2022, где она заняла четвертое место. Вопрос о ее возможной вине в попадании в организм запрещенного препарата и потенциальные санкции к фигуристке будут обсуждаться судом позднее.

"Не мог остаться без нашего внимания вопрос допинга и то, как видят эту ситуацию наши респонденты, - сказал Мамонов. - 57% заявили о том, что наши спортсмены не принимают допинг либо делают это реже, чем представители других стран. С 2019 года по 2022 год существенно увеличилась группа тех, кто заявляет, что наш спорт чист - 32% респондентов заявили, что наш спорт чист, а наши спортсмены не принимают допинг (в 2019 году процент ответивших таким образом был равен 17 - прим. ТАСС). При этом значимо сократилась группа тех, кто заявляет, что допинг принимают так же, как и раньше - с 30% в 2019 году до 22% в 2022 году, то есть, по мнению россиян, спорт все больше становится чистым, а конкурентная борьба все более справедливой".

"Мы не могли обойти вниманием ключевой допинговый скандал - в фигурном катании. 77% респондентов заявили о том, что слышали о данной ситуации. При этом проведенное расследование 62% россиян считает преимущественно необъективным (21% считает его скорее объективным, 17% затруднились ответить - прим. ТАСС)", - добавил он.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.