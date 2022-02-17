Авиабомбы времен Второй мировой войны обнаружили в норвежском фьорде

ХЕЛЬСИНКИ, 17 февраля. /ТАСС/. Ныряльщики в Кристиансандфьорде (юг Норвегии) нашли порядка 30 авиабомб времен Второй мировой весом от 500 до 1 000 кг. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация NRK.

"Вероятно, после капитуляции Германии они были выброшены в море", - сказал командор-капитан оперативного штаба вооруженных сил королевства Вигго Корсвик.

Он также отметил, что операция по разминированию мелководья Кристиансандфьорда начнется, как только будут предоставлены все необходимые разрешения от властей.

В апреле 1940 года Норвегия была оккупирована гитлеровской Германией. С нападением Германии на СССР 22 июня 1941 года Норвегия стала плацдармом для вторжения немецких войск в советское заполярье. На территории оккупированного королевства располагалось множество немецких аэродромов и баз флота, с которых совершались нападения на Мурманск и арктические конвои, идущие в советские порты с военными грузами.