Роспотребнадзор продлил ограничение доступа посторонних на лечебные пляжи до 2027 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор до 1 марта 2027 года продлил ограничения доступа посторонних на пляжи санаторно-курортных организаций. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В частности, изменения вносятся в пункт "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которому "в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний доступ на территорию пляжа, размещенного на участке берега природного или искусственного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемого санаторно-курортными организациями (далее - лечебный пляж), осуществляется в порядке и на условиях, определенных санаторно-курортными организациями". При этом доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Срок ограничений продлевается до 1 марта 2027 года.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в документе.

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил надзорному ведомству в трехдневный срок разработать и утвердить изменения в санитарно-эпидемиологические требования, определив для санаторно-курортных организаций порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничение доступа для посторонних людей. Тогда было определено, что правила будут действовать до 1 марта 2022 года.