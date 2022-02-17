Запрет на ночную работу общепита и клубов продлили в Орловской области до 24 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Орловской области продлили до 24 февраля действие запрета на работу предприятий общественного питания, ночных клубов и дискотек с 23:00 до 06:00. Такое решение принято на заседании оперативного штаба в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), сообщила пресс-служба облправительства.

"На территории Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, высокий уровень госпитализации лиц, больных COVID-19, а также рост заболеваемости внебольничными пневмониями. В связи с этим до 24 февраля включительно продлен запрет на работу с 23:00 до 06:00 объектов общественного питания, а также ночных клубов и дискотек", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Ранее действие данного запрета было установлено на срок до 17 февраля. В пресс-службе со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова отметили, что в случае стабилизации эпидситуации эти ограничения будут сняты после 24 февраля.

Также на заседании оперштаба приняли решение разрешить присутствие одного из родителей на праздничных мероприятиях в школах и детских садах, но при условии строго соблюдения санитарных норм и действующих правил безопасности. "При этом будет учитываться эпидемиологическая ситуация в каждом отдельном учреждении образования", - добавили в пресс-службе.

В Орловской области, по информации оперштаба, уровень госпитализации остается высоким - около 850 пациентов в неделю. Рост заболеваемости в 2,3 раза в течение последних двух недель отмечен среди жителей старше 65 лет, за этот же период число очагов коронавируса в семьях выросло в три раза.