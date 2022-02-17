На вокзалах Петербурга установили автоматы по приему пластика и алюминия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Специальные автоматы по приему пластмассовой и алюминиевой тары (фандоматы) установили на четырех вокзалах Санкт-Петербурга, а также на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"На территории Московского, Финляндского, Балтийского и Витебского вокзалов Санкт-Петербурга установлены фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой упаковки. <…> Все собранные отходы сдаются для дальнейшей переработки. Также фандомат для приема использованной тары размещен на Ленинградском вокзале в Москве", - рассказали в пресс-службе.

Ранее 9 февраля пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) сообщала, что в этом году в России планируется запустить первое крупное промышленное производство отечественных фандоматов, которые будут устанавливаться на различных локациях в городах страны.

Фандоматы представляют собой агрегат по приему тары из различных материалов в обмен на небольшое денежное вознаграждения, с тем чтобы в дальнейшем отправлять собранный мусор на переработку. Название аппаратов пришло из немецкого языка, в котором они называются "Pfandautomat" (от нем. Pfand - залог).