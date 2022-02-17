В Орловской области с 21 февраля возобновят плановую медпомощь и диспансеризацию

ТАСС, 17 февраля. Власти Орловской области приняли решение с 21 февраля возобновить оказание плановой медпомощи узкими специалистами, диспансеризации и профосмотров. Это связано со снижением пиковых нагрузок в большинстве поликлиник региона в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"С понедельника в медучреждениях Орловской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи населению. <...> В настоящее время в большинстве поликлиник отмечено снижение пиковых нагрузок. Поэтому узкие специалисты могут вернуться к работе по профилю, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми, эндокринными, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями могли получать помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в период пиковой нагрузки узкие специалисты были перенаправлены для работы в ковидные боксы и первичное звено медорганизаций. "В медицинских учреждениях будет продолжено неукоснительное соблюдение мер санитарной безопасности, <...> а также исключено пересечение потоков лиц с признаками острых респираторных инфекций и пациентов, обратившихся за медицинской помощью", - добавили в пресс-службе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 17 февраля, в Орловской области с начала пандемии выявлено 91 930 случаев заражения коронавирусом, в том числе 729 за последние сутки. Выздоровели 73 912 человек, умерли 1 700 пациентов.