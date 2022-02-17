В Коста-Рике школы возобновили работу в очном режиме после двух лет перерыва

МЕХИКО, 17 февраля. /ТАСС/. Школы Коста-Рики в четверг возобновили работу в очном режиме, прерванную около двух лет назад из-за пандемии коронавируса. Вновь сесть за парты в государственных и частных учебных заведениях центральноамериканской страны должны около 1,2 млн детей, сообщила газета La Republica.

Возобновление занятий проходит при строгом соблюдении масочного режима и других мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. "Мы столкнулись с многочисленными вызовами, которые нас не остановили, - отметил министр образования Коста-Рики Стивен Гонсалес. - Мы хотим, чтобы наши учащиеся и их родители по-прежнему считали образовательные учреждения <...> безопасными".

В республике подтверждено 775,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7 847 заболевших ковидом умерли. Население Коста-Рики составляет около 5,09 млн человек.