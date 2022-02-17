Власти Бахрейна отменяют с 20 февраля ПЦР-тестирование и карантин для прибывающих в страну

КАИР, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство Бахрейна отменяет с 20 февраля для прибывающих в страну обязательные ПЦР-тестирование и карантин, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении управления гражданской авиации королевства.

"Изменены правила въезда через Бахрейнский международный аэропорт начиная с 20 февраля 2022 года. Отменяется ПЦР-тестирование на коронавирус при въезде на территорию королевства для всех прибывающих. Также для всех въезжающих на Бахрейн отменяется прохождение карантина", - цитирует заявление ведомства Бахрейнское информационное агентство.

В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 46 328 активных случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 429 990 человек выздоровели, 1 432 пациента умерли от последствий заражения.

Темпы вакцинации против коронавируса на Бахрейне считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 229 142 жителя страны, вторую дозу - 1 200 634, бустерную дозу препарата - 957 379.