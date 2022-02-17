Пилоты малой авиации хотят установить рекорд, пролетев из Италии до Камчатки и обратно

РИМ, 17 февраля. /ТАСС/. Тридцать пять пилотов на 10 самолетах малой авиации предпримут летом попытку установить рекорд, долетев из Италии до Камчатки и обратно. Проект Fly & Feel: Kamchatka был представлен в четверг в Русском доме в Риме.

Старт экспедиции намечен на 26 июня из города Луго, расположенного в северной области Эмилия-Романья. Летчики наметили за четыре недели преодолеть около 22 тыс. км (туда и обратно), совершив посадку в 17 городах. Речь идет о попытке установить мировой рекорд группового полета на самолетах малой авиации, организаторы уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Затея также призвана способствовать расширению культурных и экономических связей между Россией и Италией.

Автор идеи Денис Лосев рассказал, что члены городского аэроклуба Луго совершали перелеты в России в 2011 и 2019 году, а также на Украине в 2012 году. "Мы стали смотреть чуть дальше, чтобы расширить горизонты. Остановились на Камчатке, это мой родной край. Получилось, что есть возможность осуществить свою давнюю мечту - посетить Камчатку и показать ее" другим, пояснил он.

По словам Лосева, в будущем планируются перелеты по другим направлениям. "Останавливаться только на одном направлении нет смысла, Fly & Feel будет продолжаться", - отметил он.

Историк, автор многочисленных книг о русских на Апеннинах Михаил Талалай считает, что речь идет об историческом проекте. "Мне кажется, что это, конечно, больше, чем просто авиаперелет. Это важное событие, которое придаст импульс многим другим вещам в российско-итальянских отношениях", - сказал он. Талалай упомянул итальянского исследователя Арктики генерала Умберто Нобиле. "Все свои авиационные знания он в 1930-е перенес в СССР и работал в авиационной промышленности над сооружением дирижаблей", - отметил историк.