Президент Сенегала заявил, что в Африке пострадали программы борьбы со СПИДом и малярией

РАБАТ, 17 февраля. /ТАСС/. Программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией серьезно пострадали в Африке по причине снижения финансовых возможностей стран континента. Об этом заявил в четверг президент Сенегала, новый председатель Африканского союза (АС) Маки Саль, выступая на шестом саммите представителей Евросоюза (ЕС) и АС в Брюсселе. Его цитирует информационное агентство Agence de Presse Sénégalaise.

"Многие страны Африки столкнулись с сокращением своих финансовых возможностей и подрывом их усилий в области здравоохранения, - подчеркнул он. - Серьезно пострадали программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией - тремя эпидемиями, которые значительно тормозят развитие Африки".

"Чтобы произошло восстановление роста, а наши экономики могли защитить себя от последствий будущей пандемии, в рамках партнерства между ЕС и АС надо признать настоятельную необходимость укрепления наших систем здравоохранения и сделать их приоритетной областью для инвестиций", - продолжал председатель АС.

Саль выразил надежду на то, что нынешний саммит "изменит к лучшему парадигму сотрудничества между ЕС и Африкой". "Мы хотим видеть его основанным на партнерских отношениях и общих целях, чтобы одной из них была сфера здравоохранения", - добавил он.

Шестой саммит представителей ЕС и АС проходит в Брюсселе 17-18 февраля в рамках председательства Франции в Совете ЕС. Евросоюз рассматривает возможность реализации в Африке нескольких амбициозных проектов в сфере развития информационных технологий, транспорта и возобновляемой энергии. Предполагается предоставление африканским странам помощи на сумму $170 млрд.

Африканский союз представлен на саммите главами государств, правительств, министрами более 40 стран - членов организации. Пятый саммит прошел в городе Абиджан (Кот-д'Ивуар) в 2017 году.