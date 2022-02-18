"Единая Россия" 18 февраля проведет единый день приемов граждан по теме отцовства

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Общественные приемные "Единой России" вместе с всероссийским общественным движением "Отцы России" и Советом отцов в пятницу впервые проведут единый день приемов, посвященный теме отцовства. Он пройдет в онлайн-формате, сообщила председатель комиссии партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"На эту идею нас натолкнула программа движения "Отцы России" "Ты не один", по которой папам, оказавшимся наедине с воспитанием детей, когда по каким-то причинам нет мамы, оказывается поддержка. Мы увидели ресурс движения, которое объединяет людей, готовых помогать. Объединив усилия органов власти, наших приемных, можно будет делать выводы о том, какие меры нужны на системном уровне", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба единороссов.

В свою очередь руководитель движения "Отцы России" Андрей Кочетов подчеркнул, что взаимодействие с "Единой Россией" очень важно для отцовского сообщества. "У нас накопилось много вопросов, проблем, которые внутри самого сообщества разрешить мы не можем. Требуется поддержка со стороны власти. К участию в мероприятии заявлено уже более 70 регионов", - отметил он.

Кочетов добавил, что в ходе приемов будут рассматриваться как частные вопросы, касающиеся помощи отдельной семье и отцам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, так и темы общего стратегического характера, такие как воспитание, благополучие и жизнь детей.

В едином дне приемов примут участие депутаты всех уровней, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, а также Ассоциации юристов России. В свою очередь уполномоченные по правам ребенка ответят на вопросы граждан о защите прав детей, а представители общественных организаций расскажут о мерах негосударственной поддержки, уточнили в партии.

Президент России Владимир Путин в 2021 году поручил установить в стране День отца, который теперь отмечается в третье воскресенье октября. В июле прошлого года Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. В пресс-службе Минтруда уточняли, что такая инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Предложение было поддержано ведомством.