Ярославль получит 300 млн рублей на подсветку в историческом центре

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 300 млн рублей будут выделены из федерального бюджета на организацию освещения в историческом центре Ярославля. Об этом во время прямой линии с жителями Ярославской области в четверг сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

"Мы договорились с федеральными коллегами, и нам предоставят 300 млн рублей федеральных денег дополнительно на подсветку исторического центра города Ярославля. Мы сейчас будем реализовывать эту программу и в ближайшие месяцы это сделаем", - сказал Евраев.

Он также отметил, что, поскольку Ярославль носит звание столицы Золотого кольца России, центр города должен быть светлым, уютным, привлекательным для туристов.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 гектаров находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки объектов, находящихся под государственной охраной.