В Приамурье 10 детей, зараженных гепатитом С в больнице, получат компенсацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Благовещенске вынес решение о взыскании с Амурской областной детской клинической больницы, в которой в период с 2009 по 2018 год гепатитом С заразились более 160 детей, компенсации морального вреда в размере от 700 до 800 тыс. рублей родителям 10 детей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Благовещенский городской суд удовлетворил исковые заявления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина о взыскании с государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" в пользу родителей 10 несовершеннолетних, действующих в их интересах, компенсации морального вреда в размере от 700 до 800 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

В пользу законных представителей 10 детей взыскана компенсация на общую сумму более 7 млн рублей.

"Прокуратурой Амурской области и областным управлением Роспотребнадзора проводится работа по защите интересов иных пострадавших граждан", - добавили в ведомстве.

В 2018 году после проведенного управлением Роспотребнадзора по Амурской области эпидемиологического расследования стало известно о фактах заражения семи детей. По материалам этой проверки было возбуждено уголовное дело и передано в центральный аппарат СК. В рамках предварительного расследования и продолжаемых эпидемиологических мероприятий следователям удалось установить всех потерпевших, зараженных с 2009 по 2018 год.

В октябре 2020 года СК завершил расследование уголовного дела, обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") предъявлено заместителю главврача по лечебной работе Асе Серге и заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской. По версии следствия, в результате их халатности в больнице допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильных медицинских инструментов. В результате 164 ребенка заразились вирусным гепатитом С.