Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для транспорта из-за метели

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Ограничение для движения всех видов транспорта введено в пятницу из-за метели на дороге в аэропорт Норильска на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"18 февраля в 05:40 (01:40 мск) от ЕДДС г. Норильска поступила информация: на автодороге <…> Норильск - Кайеркан - Алыкель (протяженность - 40 км) в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического", - говорится в сообщении.

Аэропорт Алыкель работает по регламенту. По информации мэрии Норильска, с 06:00 (02:00 мск) в городе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, 18-19 февраля на юге Таймыра ожидается метель с порывами ветра в отдельных районах до 27 м/с.

В новость были внесены изменения (05:02 мск) - добавлена информация о штормовом предупреждении в Норильске