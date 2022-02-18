В Приамурье привлекут два самолета ТВС для улучшения качества мониторинга лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Два самолета ТВС будут привлечены для авиамониторинга лесных пожаров в Амурской области. На патрулирование также направят пять самолетов Ан-2 и три вертолета Ми-8, сообщила в пятницу пресс-служба министерства лесного хозяйства области.

"Кроме пяти самолетов Ан-2 и трех вертолетов Ми-8 этой весной на природных пожарах и авиамониторинге будут работать два самолета ТВС. Воздушные судна прошли модернизацию и готовы к эксплуатации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, до капитального ремонта на ТВС разрешалось перевозить только грузы, проводить авиапатрулирование без группы парашютистов-пожарных на борту или перевозить не больше двух пассажиров. "Сейчас возможен перелет для девяти пассажиров, а это значит, что появилась возможность брать на авиамониторинг парашютистов, которые при обнаружении летчиком-наблюдателем пожара в лесу могут десантироваться и оперативно приступить к ликвидации огня", - сообщили в региональном Минлесхозе.

ТВС - надежный самолет с турбовинтовым двигателем. По сравнению с Ан-2 он более мощный, при этом его проще обслуживать, меньше затрат на горюче-смазочные материалы.

В 2022 году на противопожарные мероприятия в Амурской области направят более 300 млн рублей. Одна часть средств пойдет на установку стендов и указателей с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах, другая часть будет направлена на авиационный и наземный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов. "Часть средств будет направлена на реконструкцию и создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, содержание лесопожарных формирований", - сказал ТАСС министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2021 году сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров по сравнению с 2020 годом снизилась почти вдвое - с 34 млн рублей до 18 млн рублей. По оценке министерства лесного хозяйства, улучшения показателей удалось достичь благодаря запрету на любые виды отжигов в весеннее время, поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, а также за счет технического оборудования - комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров, мобильного приложения "Термические точки".