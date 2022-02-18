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"Дальневосточный гектар"

Первые четыре "дальневосточных гектара" оформили в собственность жители Чукотки

Участки расположены в Анадырском районе и городском округе Эгвекинот

ТАСС, 18 февраля. Жители Чукотки начали оформлять в собственность "дальневосточные гектары": четыре человека стали законными обладателями земли в городском округе Эгвекинот, сообщает пресс-служба окружного правительства.

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"В Чукотском автономном округе по программе "Дальневосточный гектар" зарегистрировано право собственности на четыре земельных участка. Они расположены в Анадырском районе и городском округе Эгвекинот. Процедуру можно выполнить спустя пять лет после передачи земли в пользование", - говорится в сообщении.

В настоящий момент безвозмездно пользуются участками на Чукотке почти 1 000 человек. Они занимаются на выделенных гектарах животноводством, тепличным хозяйством, туристическим бизнесом.

Программа "Дальневосточный гектар" - это механизм, позволяющий человеку быстро оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. Земля может использоваться для строительства частного дома, открытия собственного дела, ведения сельского хозяйства и т. д.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Чукотский автономный округ
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