В Приморье расширили программу мониторинга водных объектов на 94 участка

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Программа государственного мониторинга водных объектов в Приморском крае в 2022 году расширена на 94 новых участка, что позволит эффективнее защитить жителей 67 населенных пунктов от ежегодных дождевых и весенних паводков, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Программа мониторинга расширена в текущем году, в нее вошли 94 участка водных объектов в 67 населенных пунктах. При этом в программу включены населенные пункты, подверженные негативному воздействию со стороны озера Ханка и реки Сунгачи в Ханкайском округе, Спасском районе, Лесозаводском городском округе, проблемные участки на реке Большой Уссурке и в Дальнегорске", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Константина Андроновича.

По его словам, в 2022 году запланирована расчистка и дноуглубление русла реки Белой в Дальнереченске протяженностью более семи километров, а также начнется реконструкция дамбы на реке Постышевке в Партизанске с завершением работ в 2023 году. Параллельно начнется разработка проектов по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел десяти рек и ручьев в населенных пунктах края. Благодаря этим мероприятиям будет улучшена пропускная способность более 30 километров водных объектов.

Кроме того, в этом году начнутся работы еще на четырех капитальных гидротехнических сооружениях, которые должны защитить села Рощино и Вострецово, поселок Горные Ключи, район улицы Раздольной в Уссурийске. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, регион получил более 900 миллионов рублей федеральных средств на создание новых гидрозащитных сооружений.

В 2019 году в Приморском крае оказались подтоплеными 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов. В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации последствий. В Приморье несколько лет продолжается планомерная работа по защите населенных пунктов и минимизации ущерба от затоплений. За это время приведено в порядок более 100 километров водных объектов в городах и районах края.