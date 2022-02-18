В Башкирии появятся 44 новых фельдшерско-акушерских пункта в 2022 году

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество фельдшерско-акушерских пунктов увеличится на 44 в Башкирии в 2022 году, будут приобретены модульные сооружения более чем на 162 млн рублей. В 2021 году установлено 73 таких пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"В 2021 году приобретено и установлено 73 модульных ФАП на общую сумму 233,3 млн рублей. В 2022 году запланирована установка 44 модульных ФАП на общую сумму 162,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего на территории Башкортостана работают 2,1 тыс. ФАПов.

По данным властей, по программе комплексной модернизации первичного звена здравоохранения Башкирия до 2025 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей. Запланировано строительство 12 поликлиник, трех участковых и двух центральных районных больниц, 42 врачебных амбулаторий и 412 ФАПов.