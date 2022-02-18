Прокуратура выявила нарушения нормативов на более 70% автодорог в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Более 70% автомобильных дорог в Приамурье не соответствуют нормативным требованиям, что влияет на рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сказал в пятницу ТАСС прокурор Амурской области Александр Бучман.

"Анализ надзорной деятельности свидетельствует о том, что на территории всех муниципальных образований имеются проблемы с качеством дорог. Из общей протяженности автомобильных дорог области более 16 тыс. км, 72% (10,71 тыс. км) не соответствуют нормативным требованиям. В том числе по этой причине на территории области отмечается рост ДТП", - сказал Бучман.

По данным пресс-службы надзорного органа, в 2021 году в регионе зарегистрировано 1 070 ДТП, в которых 118 человек погибли и 1 326 получили ранения. Для сравнения: в 2020 году на дорогах области зарегистрировано 1 105 ДТП, в которых 116 человек погибли, 1 391 - получили травмы.

"В прошедшем году органами прокуратуры Амурской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выявлено более 1,6 тыс. нарушений законодательства, что почти на 20% больше, чем годом ранее. В результате принятых мер реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 500 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 48 человек", - добавил Бучман.

В результате проведенных проверок прокуроры направили четыре материала в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.