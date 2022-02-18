В Приморье к марту создадут список тех, кому пора приватизировать дальневосточные гектары

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Число заявлений на предоставление в собственность участков по программе "Дальневосточный гектар", сроки рассмотрения которых просрочены властями, в Приморье за месяц снизилось в 3,5 раза. К 1 марта в регионе будет создан список граждан, у которых заканчивается срок договора безвозмездного пользования земельным участком и которым нужно обратиться с заявлением на оформление участка в собственность или аренду, сообщил ТАСС министр имущественных и земельных отношений Приморья Виталий Лунев.

По его словам, по состоянию на 18 января общая просрочка при работе с заявлениями о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование составляла 957 заявлений. На 17 февраля общая просрочка составляет 271 заявление, из них по 121 заявлению срок рассмотрения нарушен администрацией Надеждинского муниципального района.

"С целью исключения негативных последствий, связанных с прекращением договоров безвозмездного пользования земельным участком по истечении пятилетнего срока использования, органами местного самоуправления по поручению правительства Приморского края проводятся работы по выявлению заявителей, у которых заканчивается срок договора безвозмездного пользования земельным участком. Данные граждане уведомляются о необходимости обращения за предоставлением земельного участка в собственность/аренду. К 1 марта муниципалитетами будет составлен полный перечень таких граждан и проведена работа по их информированию", - сообщил Лунев.

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 17 февраля сообщил журналистам, что Приморский край находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока по числу задержек при передаче "дальневосточных гектаров" в собственность и что он попросил руководство Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверить эти данные. Ранее он призвал внести изменения в законодательство о программе "Дальневосточный гектар". По его словам, будет введена обязанность муниципалитетов за полгода до истечения пятилетнего срока уведомлять граждан о том, что у них наступил период, в течение которого нужно подать заявление на оформление участка в собственность или аренду. Также муниципалитет будет обязан в течение 10 дней принять решение о передаче участка в собственность.

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более гектара.