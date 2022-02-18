Умер один из инициаторов внесения Байкала в список Всемирного наследия Михаил Грачев

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Один из инициаторов включения озера Байкал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО академик Михаил Грачев умер на 83-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Лимнологическом институте СО РАН, который он возглавлял с 1987 по 2015 год.

"Михаил Александрович скончался", - сказал собеседник агентства.

Грачев родился 1 апреля 1939 года в Москве. Окончил МГУ им. Ломоносова по специальности химия. До переезда в 1987 году в Иркутск работал в научных институтах в Москве и Новосибирске.

С 1987 по 2015 год возглавлял Лимнологический институт Сибирского отделения РАН. Вместе с академиком Валентином Коптюгом был инициатором включения Байкала в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он также инициировал разработку и формирование концепции федерального закона "Об охране озера Байкал".