В Амурской области отменят QR-коды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области с 21 февраля отменяют систему QR-кодов о вакцинации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы понимаем все неудобства, которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест. Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости. Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять, - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

При этом, если ситуация потребует решения вернуться к QR-кодам, это будет сделано, отмечается в сообщении.

"По прогнозам, в ближайшее время заболеваемость будет снижаться", - добавили в пресс-службе.

В Амурской области ухудшение эпидемической обстановки из-за ковида наблюдается с начала июня 2021 года. С октября в Благовещенске и еще семи муниципалитетах введена система QR-кодов, ограничительная мера распространяется на организации общепита, учреждений культуры, спорта, торговые центры, вузы, микрокредитные организации, бизнес-центры. С начала пандемии в области выявлено 73,5 тыс. случаев заражения, 708 человек умерли.