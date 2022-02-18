ТАСС, 18 февраля. Занятия по основам самбо начнутся во всех школах Сочи с 1 сентября 2022 года, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Во всех школах Сочи с 1 сентября дети будут обучаться основам самбо", - написал он.

Копайгородский уточнил, что сейчас во всероссийский проект "Самбо в школу" включены порядка 50 школ курорта. Основные приемы этого единоборства на уроках физкультуры и в секциях осваивают почти 18 тыс. юных сочинцев.

"Будем расширяться. У нас нет задачи сделать спортсмена из каждого, но важно, чтобы все наши юные жители любили активный образ жизни и имели первичные навыки самообороны", - пояснил Копайгородский.

Он отметил, что специалисты обследуют территории школ, и спроектируют дополнительную инфраструктуру для занятий там, где это возможно. Хороший стимул для юных самбистов - регулярные мастер-классы заслуженных спортсменов и общегородские соревнования.