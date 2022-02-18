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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в России третий день подряд держится ниже единицы

Индикатор оказался выше единицы в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся - Самарской области и Красноярском крае

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 0,9. Он держится ниже единицы уже три дня подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Индикатор оказался выше единицы в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся - Самарской области (1,02) и Красноярском крае (1,1).

В Ростовской области показатель равен 0,99, в Свердловской и Нижегородской областях - 0,98, в Пермском крае - 0,95, в Воронежской области - 0,93. В Санкт-Петербурге и Москве он вырос до 0,76 и 0,68 соответственно, а в Подмосковье снизился до 0,53.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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