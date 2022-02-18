Москалькова в 2021 году получила более тысячи обращений от иностранцев о нарушении их прав

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более тысячи обращений от иностранных граждан поступило в 2021 году в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в пятницу на заседании экспертного совета при уполномоченном, где обсуждался законопроект об условиях въезда и пребывания в РФ иностранцев.

"Подготовленный МВД проект федерального закона призван комплексно урегулировать правоотношения в указанной сфере. Потребность в указанном акте назрела уже давно, о чем свидетельствуют поступающие в наш адрес обращения иностранных граждан, количество которых выросло за последнее время. В прошлом году 1024 обращения к нам поступило, в 2020 году - 876", - сказала Москалькова.

Омбудсмен назвала такие цифры "достаточно внушительными", отметив, что за многими из них стоит не один человек. "Анализ поступающих обращений выявил несовершенство не только правоприменительной практики, но и наличие большого количества правовых коллизий и пробелов в законодательстве в силу фрагментарного характера внесения в него изменений", - отметила Москалькова.

Ранее МВД России разработало проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Он предусматривает введение трех электронных реестров - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников, а также реестра недобросовестных работодателей.