Фестиваль "Книжный маяк Петербурга" впервые очно проходит во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Книжный маяк Петербурга", который открылся в пятницу в третий раз, впервые очно проходит на площадках Владивостока. Первым мероприятием, проведенным в дальневосточной столице, стало открытое интервью с приморским писателем и журналистом Василием Авченко, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Владивосток впервые принимает участие в фестивале. Сегодня в молодежной библиотеке "Бук" состоялось первое мероприятие - открытое интервью с писателем Василием Авченко, автором произведений "Очарованные странники. Литературные первопроходцы Дальнего Востока", "Дальний Восток: иероглиф пространства. Уроки географии и демографии" и других. Разговор шел о Дальнем Востоке и самобытности региона в литературе от XIX века и до наших дней", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль продлится с 18 по 20 февраля, мероприятия, которые пройдут в Санкт-Петербурге, жители Приморья смогут посмотреть в режиме онлайн. По информации организаторов, за три дня состоится около 100 лекций, дискуссий и презентаций. Трансляции всех встреч в режиме реального времени можно будет наблюдать на канале фестиваля в YouTube.

Во Владивостоке очно состоится музыкально-библиографический лекторий о жизни и творчестве Владимира Высоцкого "Высоцкий. Когда стихи становятся песней". В одной из городских библиотек пройдет встреча с международным менеджером проекта Мариоса Иоанну Элиа "Звуки Владивостока" Марией Нидзельской, которая расскажет об аудиовизуальном портрете города. В заключительный день фестиваля пройдет открытое интервью с авторами и продюсерами мультимедиа-проекта "Невельской: плоды воображения". Художники, издавшие графический роман, расскажут, как исторические события оживают на страницах комикса, и почему это важно для Дальнего Востока.