Церемония прощания с Юхтиным планируется на 22 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ, актером фильмов "Весна на Заречной улице" и "Баллада о солдате" Геннадием Юхтиным планируется провести 22 февраля в ритуальном зале ЦКБ. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ в пятницу.

"Прощание, скорее всего, состоится в ритуальном зале ЦКБ во вторник", - сказала собеседница агентства. Информация о том, на каком кладбище похоронят актера, пока уточняется.

Юхтина госпитализировали с ковидом в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу. Актер умер в пятницу, ему было 89 лет.

Геннадий (настоящее имя Гений) Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других.