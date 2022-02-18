Сервис доставки "Самокат" начал работать в дальних городах Подмосковья

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Жители Ногинска, Наро-Фоминска и Орехово-Зуева в Московской области смогут пользоваться услугами сервиса быстрой доставки товаров "Самокат". В перспективе компания планирует расширить свою работу и на другие города региона, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ритейлера.

"Онлайн-ритейлер с доставкой товаров за 15 минут "Самокат" запустился в Наро-Фоминске, Орехово-Зуево и Ногинске. "Самокат" уже доступен жителям 20 ближних городах Подмосковья", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что доставка товаров курьерами-парнерами составит от 15 до 30 минут. Оперативность возможна благодаря открытию в каждом городе центров формирования заказов.

Как пояснили в пресс-службе, в ближайшие несколько месяцев планируется запустить доставку товаров в других городах Подмосковья.