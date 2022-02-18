В Майкопе стартовал автопробег в честь 79-й годовщины освобождения Адыгеи от фашистов

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Автопробег по местам боевой славы в честь 79-й годовщины освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков стартовал в пятницу в Майкопе.

"Старт автопробегу был дан после минуты молчания и возложения цветов и венков на центральном мемориале в Майкопе. Автопробег пройдет по маршруту: г. Майкоп - а. Понежукай - г. Адыгейск - а. Шенджий - а. Тахтамукай - а. Афипсип", - сообщила пресс-служба главы республики.

В автопробеге принимают участие представители ДОСААФ, Совета ветеранов республики, местные жители. В каждом населенном пункте по маршруту состоятся возложения венков и цветов, минута молчания и митинги общественности. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул важность сохранения исторической памяти о подвиге освободителей.

"Наш святой долг - сохранение памяти о великом подвиге освободителей, забота о наших ветеранах, всех тех, кто с честью выдержал все испытания, внес неоценимый вклад в победу над врагом, в послевоенное восстановление страны и нашего региона, 100-летний юбилей которого мы будем отмечать в текущем году, - цитирует пресс-служба Кумпилова.

Освобождение Адыгеи от нацистов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной армии изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район был освобожден 2 февраля, Теучежский - 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. Сейчас остается неизвестной судьба более 16 тыс. солдат, ушедших на фронт из Адыгеи.