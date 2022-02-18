Волгоградского оператора по обращению с ТКО оштрафовали за задержки с вывозом мусора

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Волгограде оштрафовал регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами за нарушение санитарных требований к вывозу мусора. Об этом в пятницу сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

"В связи с выявленными нарушениями 18 января 2022 года постановлением Центрального районного суда Волгограда ООО "Ситиматик-Волгоград" привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35. КоАП РФ "Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, суд назначил компании штраф в 125 тыс. рублей. Сообщается, что нарушение санитарных требований по накоплению ТКО выявили в Краснооктябрьском районе Волгограда - оператор нарушил кратность вывоза мусора.

Ранее Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщало, что волгоградский оператор по обращению с ТКО ООО "Ситиматик-Волгоград" попытался обосновать повышение тарифов для населения на утилизацию мусора, искажая данные о реальных объемах отходов, и что "фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтвержден региональным оператором в течение 2019 года".

Также сообщалось о массовых жалобах жителей Волгоградской области на действия регионального оператора по обращению с ТКО касательно начисления платы за коммунальную услугу. Проверка деятельности компании выявила более 10,7 тыс. случаев расчета размера платы за услугу с некорректными данными. В пресс-службе областной прокуратуры сообщали, что платежи выставлялись по несуществующим адресам, на сгоревшие дома, начислялись умершим жителям. Кроме того, по данным администрации региона, перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в 2021 году произведен потребителям на сумму 1,8 млн рублей после предписаний, выданных региональному оператору областной инспекцией государственного жилищного надзора.