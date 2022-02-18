{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: РФ заинтересована в сотрудничестве с Грецией в борьбе с пандемией

Министр иностранных дел РФ отметил, что такое сотрудничество способствовало бы дальнейшему расширению связей в сфере туризма и восстановлению авиасообщений
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия готова развивать сотрудничество с Грецией по противодействию пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Мы также заинтересованы в развитии сотрудничества с Грецией, как и с другими странами Европы, в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции и преодолении ее последствий", - сказал он.

Министр иностранных дел РФ отметил, что такое сотрудничество "способствовало бы дальнейшему расширению связей в сфере туризма и восстановлению авиасообщений". "Кстати, в прошлом году, несмотря на пандемию, Грецию посетили более 170 тысяч российских граждан", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссия
В регионах Центральной России объявили предупреждение о сильном ветре
Его порывы могут достигать 20 м/с
Читать полностью