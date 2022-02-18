Лавров: РФ заинтересована в сотрудничестве с Грецией в борьбе с пандемией

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия готова развивать сотрудничество с Грецией по противодействию пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Мы также заинтересованы в развитии сотрудничества с Грецией, как и с другими странами Европы, в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции и преодолении ее последствий", - сказал он.

Министр иностранных дел РФ отметил, что такое сотрудничество "способствовало бы дальнейшему расширению связей в сфере туризма и восстановлению авиасообщений". "Кстати, в прошлом году, несмотря на пандемию, Грецию посетили более 170 тысяч российских граждан", - добавил Лавров.