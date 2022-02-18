МЧС предупредило о надвигающемся шторме на Калининградскую область

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. В Калининградской области в связи с надвигающимся циклоном объявили штормовое предупреждение, проинформировало Главное управление МЧС России по региону.

"По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 19 февраля по Калининградской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

В подобных погодных условиях существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ. Кроме того, имеется риск угрозы жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций. В ведомстве напомнили об опасности выхода в море и внутренние водоемы, а также рекомендовали не пользоваться личным автотранспортом и соблюдать иные меры предосторожности.

На текущей неделе это уже второе штормовое предупреждение, которое объявило МЧС в Калининградской области. Прогнозировавшийся 17 февраля штормовой ветер до 25 м/с не достиг своих максимальных величин и не причинил какого-либо ущерба региону и благополучию населения.

В январе на морском побережье самого западного российского региона зафиксировали пять бурь с максимальными порывами ветра до 26-29 м/с. Волны высотой 5,5 м повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. Правительство Калининградской области ввело режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пострадавших территориях для оперативной ликвидации последствий стихии.