В Российской национальной библиотеке стартовал фестиваль "Книжный маяк Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. IV Всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга" стартовал в пятницу в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. В этом году фестиваль охватывает Владивосток, Иркутск, Севастополь, Сочи, Калининград и даже Коста-Рику - именно поэтому почти все 180 запланированных мероприятий будут транслироваться онлайн, передает корреспондент ТАСС.

"От имени Российской национальной библиотеки хочу поприветствовать фестиваль, - сказал на церемонии открытия гендиректор библиотеки Владимир Гронский. - Стало традицией открывать его здесь, у нас, и это правильно. Это связано с историей, поскольку в 1795 году Екатерина Великая учредила императорскую публичную библиотеку - первую публичную библиотеку в нашей стране. И то, что "Книжный маяк" стартует здесь - это очень знаково, очень символично и крайне важно".

В программу фестиваля входит 60-часовой общий центральный эфир, который объединит участников мероприятия, их ждут лекции, музыкально-поэтические представления, ночной поэтический вечер и творческие встречи. Будут выступать литератор Евгений Водолазкин, культуролог Дмитрий Воденников, искусствовед Михаил Казиник, писатели-соавторы Анна и Сергей Литвиновы и многие другие.