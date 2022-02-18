Поликлиники Ставрополья сохранят трехсменный режим работы при стабилизации эпидситуации

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Поликлиники Ставрополья сохранят продленный график работы, несмотря на снижение заражаемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра здравоохранения края Иван Кошель.

"Для всех территорий Ставропольского края режим работы поликлиник остается прежним - это трехсменная работа с восьми часов утра до десяти часов вечера. Даже наблюдая тенденцию к снижению заболеваемости в некоторых округах, работа поликлиник не поменяется", - сказал он.

По данным краевого Минздрава, пиковые значения суточной заражаемости территориально сместились в регионе из Ставропольской агломерации в регион Кавказских Минеральных Вод. "Регион Кавказских Минеральных Вод сейчас находится в сложной ситуации, связанной с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. В отличие от Ставрополя, у них было время и возможность подготовиться к новой волне. Усилена терапевтическая служба за счет сотрудников, которые участвовали в диспансеризации, сотрудников физиотерапевтических кабинетов", - пояснил Кошель.

По данным Минздрава края, к помощи медикам в поликлиниках, кол-центрах, доставке медикаментов амбулаторным пациентам привлечены более 700 волонтеров, в том числе волонтеры-медики.

Общее число заражений коронавирусом с начала пандемии на Ставрополье достигло 170 331, выздоровели 145 287 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинских учреждениях с начала пандемии умерли 6 669 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 570 пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 366 человек. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 20%.