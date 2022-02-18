Несколько боевых знамен передали в Тульское музейное объединение по решению Минобороны

ТУЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Боевые исторические знамена 271-го танкового Рижского ордена Суворова полка и 291-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона передали по решению Министерства обороны России Тульскому музейному объединению для размещения в Музее обороны Тулы. Торжественная церемония прошла в пятницу в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Состоялась торжественная церемония передачи знамен воинских частей и соединений, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев по решению Минобороны передал Тульскому музейному объединению боевые знамена 271 танкового Рижского ордена Суворова полка, 291 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, а также грамоты Президиума Верховного Совета СССР", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переданные знамена перевезут в недавно созданный Музей обороны Тулы. В церемонии принял участие первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. "Во время Великой Отечественной войны героические защитники Тулы не пустили врага к столице с юга и создали условия для начала контрнаступления под Москвой. <...> Патриотическое воспитание молодежи - одна из основных задач регионального правительства", - отметил он.

Музей обороны Тулы открыли 6 декабря 2021 года на территории регионального парка "Патриот". Общая площадь восьми выставочных комплексов составляет около 3 тыс. кв. м, информация представлена в 27 экспозиционных и 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексах. В том числе воспроизведены участки улиц осажденной осенью 1941 года Тулы, быт жителей города в тот период. В экспозицию включено более 1 тыс. экспонатов, значительная их часть собрана в рамках акции "Народный музей", которую проходила во время строительства музея, различные личные вещи, документы, передавали жители Тулы, предприятия города.