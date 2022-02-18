"Единая Россия" поддержит проект студенческого кампуса в Томске

ТОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" поддержит проект строительства межвузовского кампуса в Томске. Об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил на рабочей встрече в Томском госуниверситете, сообщил в пятницу телеграм-канал "Единой России".

"Все, что нужно для реализации проекта по линии "Единой России", по линии Совета Федерации, Совета по развитию цифровой экономики, мы сделаем", - отметил Турчак.

Также сообщается, что проект межвузовского кампуса включен в народную программу "Единой России" наряду с еще семью аналогичными проектами.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье реки Томь на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.