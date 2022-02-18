Экспертный совет единороссов одобрил к внесению в Думу два проекта о защите прав инвалидов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет "Единой России" по законотворческой деятельности рекомендовал к внесению в Госдуму законопроект о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица, а также инициативу об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам I и II группы по вопросам обеспечения доступной среды.

Как сообщила пресс-служба единороссов, автором обоих проектов является зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. "Первый законопроект распространяет ранее установленный по инициативе партии запрет на высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, на инвалидов I группы, которые едут также без сопровождения", - подчеркнули в партии.

По мнению автора инициативы, многие инвалиды не могут перемещаться самостоятельно. "Однако в том случае, когда они оказываются одни в транспорте, без возможности приобрести билет, не имея при себе социальной карты или социального проездного, их вынуждают покинуть общественный транспорт и оставляют одних на улице. Законопроект "Единой России" позволит устранить эту несправедливость", - считают в партии.

Второй законопроект касается правового сопровождения вопросов, связанных с созданием доступной среды для инвалидов (установка подъемников, пандусов, специальных перил). "Сейчас бесплатная юридическая помощь оказывается инвалидам I и II групп только по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации. В отсутствие юридического образования инвалидам зачастую сложно самостоятельно отстаивать свои права и получать необходимые для комфортной жизни условия. Законопроект "Единой России" расширит основания для получения бесплатной юридической помощи", - добавили в партии.