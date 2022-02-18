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Кабмин Испании одобрил инициативу, запрещающую необоснованно усыплять домашних животных

Также больше нельзя будет задействовать диких животных в цирках

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил в пятницу дальнейшее рассмотрение закона о защите животных. Об этом говорится на странице кабмина в Twitter.

Среди ключевых аспектов инициативы значится запрет на "усыпление домашних животных, за исключением санитарных соображений и эвтаназии". Владельцы питомцев будут обязаны прививать их, уточнили в правительстве.

Также больше нельзя будет задействовать диких животных в цирках. По данным местных СМИ, норма вводит запрет на продажу питомцев в зоомагазинах и на использование электрических ошейников. Также, согласно инициативе, частные лица не смогут иметь дома более пяти животных.

Отмечается, что, по предложению кабмина, жесткое обращение с животными, повлекшее за собой его смерть, будет караться лишением свободы на срок до двух лет.

Теперь инициатива должна получить одобрение парламента.

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