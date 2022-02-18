Ульяновские спортивные организации с 21 февраля смогут проводить индивидуальные занятия

УЛЬЯНОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области разрешили спортивным и культурно-досуговым организациям с 21 февраля проводить индивидуальные занятия и занятия в малокомплектных группах не более четырех человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе до 20 февраля были приостановлены физкультурно-оздоровительные услуги для детей и тренировки для несовершеннолетних в очном формате. Аналогичный запрет распространялся на работу секций и кружков для детей.

"С 21 февраля занятия по программам дополнительного образования, в спортивных и культурно-досуговых организациях можно будет проводить индивидуально или в формате малокомплектных групп численностью не более четырех человек", - отмечается в сообщении.

При этом сотрудники организаций должны обеспечить бесконтактную термометрию посетителей и социальное дистанцирование при проведении занятий. Кроме того, в помещениях предписано использовать средства обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, регион занимает 18 место среди субъектов страны по уровню заражения коронавирусом, но сейчас с осторожностью можно говорить о некоторой стабилизации ситуации и наметившейся тенденции к снижению числа случаев. Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Сурском, Инзенском, Николаевском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Заволжском районе Ульяновска. У 89% пациентов болезнь протекает в легкой форме, у 6,3% - в среднетяжелой форме, у 0,7% - в тяжелой, у 0,8% - в бессимптомной. Большинство жителей с подтвержденным диагнозом отмечают, что заразились в семье или трудовых коллективах.

В регионе действует ряд ограничительных мер. В частности, рестораны, торговые центры, гостиницы обслуживают посетителей при наличии сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста. Фуд-корты могут работать только навынос. Ученики, а также студенты колледжей и техникумов, с 31 января по 20 февраля перешли на обучение в дистанционном формате, этот режим работы также рекомендовали всем вузам региона. С 21 февраля школьники Ульяновской области уйдут на плановые каникулы на неделю.