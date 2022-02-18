Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился за неделю до 56,2%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 59,5% до 56,2%. Прививку первым компонентом вакцины в столице сделали почти 7,3 млн раз, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

"По данным на 18 февраля, 7 285 060 - вакцинация первым компонентом, 6 926 298 - полная вакцинация, 56,2% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что столица не соответствует всем критериям региона, свободного от ковида: заболеваемость превышает 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета - менее 80%, занятость коек с ИВЛ - более 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 превышает 30% от норматива. Однако в городе обеспечен необходимый охват тестированием - не менее 300 на 100 тыс. населения.

Ситуация в Подмосковье

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился за неделю с 66,5% до 61,3%.

"В Московской области, по данным на 18 февраля, 5 167 160 - вакцинация первым компонентом, 4 983 224 - полная вакцинация, 61,3% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Подмосковье соответствует только одному из пяти критериев "региона, свободного от ковида", - охват тестированием в регионе составляет не менее 300 тестов в сутки на каждые 100 тыс. жителей.