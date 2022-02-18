В Москве с начала года задержали более 3,1 тыс. водителей с признаками опьянения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала текущего года задержали 3 120 водителей с признаками опьянения. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По оперативным данным, с начала года мы задержали 3 120 водителей с признаками опьянения: 1 474 с установленным фактом опьянения, 1 646 отказались пройти процедуру медосвидетельствования", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что еще 167 водителям грозит уголовная ответственность за совершение повторного нарушения, связанного с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.