Гутерриш заявил, что мир проигрывает гонку с изменениями климата

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество на конференции в Глазго не смогло найти решение проблем климатических изменений, человечество проигрывает эту гонку. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не выигрываем, мы проигрываем гонку с изменениями климата. После конференции в Глазго был наивный оптимизм. Но оснований для такого наивного оптимизма нет. Есть риск, что уровень выбросов углекислых газов в атмосферу до 2030 года вырастет, а не снизится", - сказал он.

"Изменения климата становятся слишком серьезными", - добавил он.

В ноябре 2021 года в шотландском Глазго прошла 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. Страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Она предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами.