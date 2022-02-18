Более 1,2 млрд рублей выделено на модернизацию системы ЖКХ Оренбуржья в 2022 году

ТАСС, 18 февраля. Более 1,2 млрд рублей планируется потратить на модернизацию системы ЖКХ в Оренбуржье в 2022 году. Запланировано строительство 90 объектов водоснабжения и пяти канализационных сетей. Об этом сообщило управление информационной политики Министерства региональной и информационной политики региона.

"В этом году в рамках госпрограмм планируется реализовать 128 проектов. На эти цели направят более 1,27 млрд рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Это два проекта в сфере водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" (водовод в г. Ясном и водозаборная скважина с установкой системы водоочистки в с. Елшанка Первая Бузулукского района), 88 объектов водоснабжения и 31 - теплоснабжения, пять - канализационные сети и два - разработка проектно-сметной документации по объектам "Строительство участка теплотрассы" в Гайском городском округе и "Водоснабжение села Илек", - говорится в сообщении.

Региональный Минстрой заключил все требуемые соглашения с муниципалитетами, до начала марта они должны завершить контрактацию с подрядчиками, добавили в управлении.