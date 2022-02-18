Генконсульство Литвы в Калининграде возобновит выдачу шенгенских виз с 21 февраля

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство Литовской Республики в Калининграде с 21 февраля возобновляет выдачу шенгенских виз по всем целям поездки для иностранцев, планирующих поездку в Литовскую Республику с 31 марта 2022 года. Информация размещена в пятницу на официальном сайте консульства.

"Сообщаем, что в связи с решением правительства Литовской Республики об отмене с 31 марта 2022 года ограничений на прибытие иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранцы) в (через) Литву, с 21 февраля 2022 года Генеральным консульством Литовской Республики в Калининграде возобновляется прием заявлений о выдаче шенгенской визы по всем целям поездки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявлений консульством будет производиться через Визовый центр Литвы в Калининграде. При подаче документов заявитель обязан подтвердить, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта 2022 года.

Ранее визовый центр VFS Global, являющийся официальным партнером посольства Литовской Республики в РФ, сообщил, что россияне смогут въезжать в Литву с 31 марта при предъявлении сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста. Власти Калининградской области в связи с этим выступили с инициативой снятия с российской стороны ограничений на пересечение границы с Литвой через наземные пункты пропуска, введенных в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Заместитель председателя областного правительства Илья Баринов отмечал, что с учетом географического положения области и отсутствия авиасообщения с приграничными государствами, в связи с открытием литовского направления в ближайшее время нарастет острота вопроса выезда автомобильным транспортом через сухопутные границы не только у жителей Калининградской области, но также и остальных граждан Российской Федерации, посещающих регион.

Калининградская область - самый западный регион России, находящийся в окружении европейских государств и не имеющий сухопутных границ с основной территорией страны. В регионе проживают более 1 млн человек.